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ABD Adalet Bakanı istifa etti!

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti. Yerine Matthew G. Whitaker geçiyor. Trump Whitaker’ın daha iyi hizmet edeceğini yazdı. Başkan, Sessions’ı Rusya’nın seçim müdahalesi soruşturması nedeniyle suçluyordu. İstifayı Trump talep etti.

Dünya / 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:04
ABD Adalet Bakanı istifa etti!

ABD lideri Donald Trump, ara seçim sonuçlarının belli olmasından saatler sonra Adalet Bakanı’nı kovdu.

Trump, halihazırda devam eden Rusya soruşturmasına izin verdiği için Adalet Bakanı Jeff Sessions’a uzun süredir ateş püskürüyordu. ABD liderinin Sessions’ı kovduğuna dair haberler daha önce de çıkmıştı.


CNN International, Sessions’ın özel kalemi Matthew Whitaker’ın yeni Adalet Bakanı olabileceğini bildiriyor. CNN, Whitaker’ın Adalet Bakanı olması halinde başkanlık seçimlerindeki Rusya parmağını araştıran soruşturmanın üstünü örtmeye hazırlandığını aktarıyor.

Adalet BakanıDonald TrumpRusya


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