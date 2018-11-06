Veresiye yakıt istedi, kendilerini uyaran görevliyi bıçaklayıp kaçtı

Olay, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Büyükesence mevkinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli para vermeden akaryakıt almak istedi. 4 şahıstan ikisi akaryakıt ortasına küçük tuvaletini yapması üzerine istasyon çalışanı Ş.T., 4 şahıs tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası şahıslar istasyon çalışanını darp etmeye başladı.



Darp sonrası şahıslardan F.K., isimli şüpheli üzerinde bulundurduğu bıçakla istasyon görevlisini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaşanan olay sonrasın 4 şahıs geldikleri araçla kaçmaya başladı.



Durumun haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.K., ‘Kasten Öldürme’ suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Öte yandan, bıçaklanma olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın istasyon görevlisini bıçaklama anı gözüküyor. Kaynak : İHA

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