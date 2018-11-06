MHP'nin yeni grup başkanvekili Muhammed Levent Bülbül

MHP'de boş olan grup başkanvekilliği için kapalı grup toplantısında seçim yapıldı. Seçim sonrasında Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül grup başkanvekili seçildi.



Emeklilikte yaşa takılanlar için verilen önergenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sırasında MHP milletvekillerine ''Evet'' oyu verdiren Erhan Usta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.







MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL KİMDİR?



1980 yılı Sakarya Hendek doğumlu olan Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Bülbül, Sakarya ilinde serbest avukatlık yaptı.