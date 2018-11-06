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Macron'a suikast girişimi!

Fransa Güvenlik Hizmeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Dünya / 06 Kasım 2018 Salı 15:39
Macron'a suikast girişimi!

Fransa Güvenlik Hizmeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

BFM TV, saldırganların aşırı sağcı olduğunu bildiriyor.

Fransa güvenlik birimleri, Cumhurbaşkanına yönelik saldırının özensiz ve zayıf şekilde planlandığını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptığı açıklamada, Rusya tehlikesine dikkati çekerek ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği (AB) ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

Aşırı SağcıAvrupa BirliğiCumhurbaşkanıFransaRusya


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