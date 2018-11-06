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Komisyon en tartışmalı maddeyi görüşmeye başladı

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sağlık torba yasa teklifinin tartışmalı maddesi görüşülmeye başlandı.

Güncel / 06 Kasım 2018 Salı 17:28
Komisyon en tartışmalı maddeyi görüşmeye başladı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti'nin sağlık torba yasa teklifinin ilk 4 maddesini dün öğlen 15.00'te başlayıp, bu sabah 05.40 sularında sona eren tartışmalı müzakerelerin ardından bazı değişikliklerle kabul eden TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bugün yeniden toplandı.

Saat 15.00'de işbaşı yapan komisyonda görüşmelere KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan 5. maddesi ile başlandı.

Genel Sağlık SigortasıTorba Yasa


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