Kılıçdaroğlu eleştirilerini sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalar yapıyor.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;



'BÜLENT ECEVİT'İN ÖLÜMÜNÜN 12'İNCİ YILINI KUTLADIK'



'Bülent Ecevit'in ölümünün 12'nci yılını andık. Onun milliyetçiliği Beş Parmak Dağları'nda yazılıdır. Kimseden özür dilemedi, pazarlık yapmadı. Eğer bugün Ortadoğu'da dram varsa 16 yıldır ülkeyi yönetenlerdendir.



'ADALET HAK ARAMANIN GEREĞİDİR'



'Adalet, hak aramanın gereğidir. Bir haksızlığa uğradıysanız, size birinin hakkını teslim etmesi gerekir. Adaleti yıpratırsanız, devleti çökertirsiniz. Adalet devletin temelidir. 'Devletin bütün nehirleri, adalete olan susuzluğu gidermez' diyor ünlü bir düşünür. Adaleti dağıtanların, adaleti yıpratmamaları için hukukun üstünlüğü ilkesiyle karar vermeleri gerekir. Adaleti dağıtan kişi bir güce teslim olmuşsa, adaleti dağıtamaz.



'ERDEM İÇERDE ADALET Mİ BU'



'Eren Erdem, yurtdışına kaçacak diye tutukluyorlar. FETÖ ile ilgili kitap yazmış. Tehlikesini dünyaya duyurmuş. Yurtdışı yasağı kalkmışken defalarca yurtdışına gitmiş, gelmiş. Uyuşturucu baronu dışarda, Erdem içerde. Adalet bu mu? AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum.



'Gizli tanık var. Eren Erdem'e mesaj atmış. 'Beni buldular, senin aleyhinde konuşursam vergi borçlarımı silecekler' diyor. Daha sonra mahkemede, 'Aleyhinde ifade vermemi istediler, intiharın eşiğindeydim, psikolojim iyi değildi' diyor. 2 hakim, 'serbest bırakalım' diyor. Diğerleri, 'hayır tutuklayalım' diyor.



'HAKSIZ YARGIÇLAR GÖREVDEN ALINSIN'



'Berkin Elvan'ın cenazesine katıldı diye bir öğrencimiz tutuklu. Arkasında Trump yok, Merkel yok, FETÖ borsası yok, dayısı yok, akrabası yok. O yüzden içeride. Bunlar adaleti yıpratan olaylardır. Haksız davranışları yapan yargıçların görevden alınması lazım. Hakimlerin kendisine gelmesi lazım. HSK'nın gereğini yapması lazım.



'KATİLLER DE ÖYLE GİTTİ'



'Kaşıkçı cinayeti... Adamlar program yaptılar. Katiller uçaklarla geldi, otellere yerleştiler. cinayeti işlediler. Ellerini, kollarını sallayarak ülkelerine döndüler. Katillerin gitmesine niçin izin verildi? Hangi gerekçe ile gitti? Papaz nasıl gittiyse, katiller de öyle gitti. Katiller de gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Adamlar ellerini kollarını sallayarak VIP'ten gitti. Bana bu ülkede adalet var diyeceksin ondan sonra...



'Uluslararası hukukun bize verdiği hakkı bir iktidar neden kullanmaz? Konsolosluğun etrafı sarılır, konsolos gözaltına alınırdı. Dünyada ve geçmişte örnekleri var. Böyle dünya lideri mi olur?



'Allah konuşturuyor, 'Biz elimizdeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudilere verdik' diyor. Suudi Arabistan'dan bir siyasi yetkili talimat vermese 15 kamu çalışanı buraya mı gelir? Bu talimatı kim verdi, ben de, sen de biliyorsun. 'Elimizde bilgi ve belgeler var' diyor. Peki kardeşim, sen neden bu katilleri serbest bıraktın? Cumhurbaşkanlığı görevini neden devre dışı tuttun?. Neden bu cinayet için Türkiye seçildi? Niye Türkiye? Hangi gerekçe ile Türkiye? 'Sen, burada gazeteciyi öldür, biz seni buraya sağsalim geri getiririz' dediler. Neden bu.



'TÜRKİYE'YE OPERASYON HAZIRLAYANI AÇIKLA'



Buradan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'ye, bir ülke başkentinde operasyon hazırlanıyorsa bunu açıklamanız gerekir.'