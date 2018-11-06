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Karadeniz'de ABD-Rusya gerginliği

ABD’ye ait EP-3 tipi uçağın Karadeniz’de keşif uçuşu yaptığı sırada taciz uçuşunda bulunduğu öne sürülen Rusya’nın Su-27 tipi uçağı gerginliğe neden oldu.

Dünya / 06 Kasım 2018 Salı 08:26
Karadeniz'de ABD-Rusya gerginliği
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ABD Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, '5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesi nedeniyle bu yaklaşmanın 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi' ifadesini kullanıldı. Yapılan açıklamada, uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran 'ard-yanma' özelliğini kullanarak ABD Deniz Kuvvetlerine ait EP-3 tipi uçağının önünden geçen Su-27 tipi uçağın türbülansa neden olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında 'Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı' denildi.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD uçağının uluslararası sularda görevini yaptığını belirterek, 'Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar' dedi.

Pahon, 'Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu. Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu' dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÖNLEME'
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ABD'ye ait keşif uçağının güvenli bir şekilde önlendiği ifade edilirken, 'Savaş uçağı mürettebatı, Amerikan uçağının Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde ona eşlik etti' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : İHA

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