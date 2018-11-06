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İçeriye giren polis gözlerine inanamadı

Depoya düzenlenen operasyonda 810 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 06 Kasım 2018 Salı 09:17
İçeriye giren polis gözlerine inanamadı
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İçel'de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 810 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir depoda kaçak nargile tütünü bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce adresi tespit edilen depoya düzenlenen operasyonda, 160 kilogramı işlenmemiş, 650 kilogramı ise tüketime hazır kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Depodaki aramalarda, nargile tütününü satışa hazırlamak amacıyla düzenek hale getirilmiş üçer sanayi tüpü ve ambalaj kapatma makinesi, 6 bin paket değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması ile 4 kilogram gıda boyasına da konuldu.

Operasyonda depo sahipleri olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ile H.A. gözaltına alındı.

Kaynak : AA

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