USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Erdoğan Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş adamı Abdullah Tivnikli’nin cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Erdoğan, "Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak, gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu" dedi.

Siyaset / 06 Kasım 2018 Salı 16:44
Erdoğan Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı

Girişimci ve hayırsever iş insanlarından, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı için Üsküdar’da bulunan Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenledi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Tivnikli’nin çok sayıda yakını katıldı.

Tivnikli ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Edilen duaların ve alınan helalliğin ardında Tivnikli’nin cenazesi toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü. Tivnikli’nin tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül omuz verdi.

Tivnikli’nin bir vakıf insanı insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak, gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu. Bugün de bu anlamlı mekanda Marmara İlahiyat Camii’nde ki kendilerinin bir eseridir. Burada bu cenaze namazını kılmak suretiyle onu uğurluyor olmak ne kadar bu işin anlamlı olduğunu göstermesi bakamından çok şeyler ifade ediyor. Şu anda şu musalla taşı bir çok şeyi bizlere anlatıyor. Bizler de buradan nasibimizi alıyoruz diye düşünüyorum. Rabbimden niyazımız odur ki makamı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz, camiamıza sabırlar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İstanbul MüftüsüBinali YıldırımMarmara İlahiyatİstanbul Emniyet MüdürüRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı