Devlet Bahçeli: Türküm, doğruyum, çalışkanım demekten yorulmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantında konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



'Yeter ki biz sağlam duralım, bir olalım, diri kalalım. Böyle olduğu sürece akınlar tutunacak dal bulamayacaktır... Türkiye Cumhyuriyeti geleceğin süper gücüdür...



10 KASIM



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa borcumuz vardır. 10 Kasım'da aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü yad edeceğiz. Onun mizacında karamsarlık, karakterinde taviz ve teslimeyetin kırıntısı yoktur. Türk milletini yüksek hedeflere yönlendirmiştir.



Atatürk zorluğu yenmiş, zorbalara direnmiştir; entrikacıların senaryolaırnı boşa çıkamrıştır. 10 Kasım ağıt dönemindne ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha iyi anlaşılması için eşik olmalıdır. Hala onu idrak edemeyen yeminli cumhuriyet hasımları vardır. Mirasına tahammülsüzlük, vandal ve vahşi bir tuzaktır.



Atatürk demek Ne Mutlu Türküm diyen sözüne sadakattir. Atatürk demek Türk, cumhuriyet, Samsun'dan İzmir'e kadar adım adım sahnelenen kahramanlık demektir. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenler emin olunuz ki bizden değildir... Naciz vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur ancak bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti baki kalacaktır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum, ruhu şad mekanı cennet olsun...



'AĞIR SORUNLAR VAR'



Üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlar vardır. Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir, sokaklar huzursuz ve insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz belirsizdir. Maaledsef her yerde kavga hakimdir. Tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal barışa kastedenlerdir. Bunlar gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo endişe vericidir.



Şiddet haberleri sıradanlaşmıştır. Türkiye toplumsal ve sosyal bunalımın kıyındadır. Ekonomik sıkıntılar da tüm insanları tehdit etmektedir. Fabrika yangınları soru işaretleri barındırmaktadır. Bunlar sorgulanmalıdır, niye yanar fabrikalar? Kimse aklımızla alay etmesin. Sosyal ve ekonomik yıkıma hizmet etmektir fabrika yakmak. Kur savaşından ağır hasar aldık ama memleket bizimdir. Ekonomideki derin yaraları iyileştirmek milli bekamızın gereğidir.



ENFLASYON RAKAMLARI



'Enflasyon canavarı çoktan başını kaldırmıştır. Merkez Bankası sene başında 7, sonra 13,4 olarak revize etmişti. Yıl sonu enflasyonu 23,4 olarak hedeflenmiştir. Yeni ekonomik programda enflasyon oranı 20,8 olarak tahmin edilmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında firmaların yüzde 10'luk indirimi görünen o ki yetersiz olmuştur. Dileğimiz ekonominin, piyasaların hareketlenerek canlanması, TL'deki kaybın süratla tamir edilmesidir.'



'Kur geçişkenliği ile indirimlerin insanlarımızın hayatına yansıması gerekir. Döviz artınca etiketleri şişirenler, şimdi döviz inince neden etiketleri indirmiyorlar? Yüzde 10'luk enflasyon indirimi ikram mıdır? Zam butonuna hemen basanlar, dolar gerileyince fiyatları neden indirmezler? Haksız kazanç vurgunculuktur! Dövizin artışı ile zam yapanlar indirim yapmazlarsa kazandıkları haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir.



TERÖRLE MÜCADELE



Terörizmle mücadele gevşemeden sürdürülmeli ve sonuca ulaştırılmalıdır. Şu anki mücadele kararlıdır, takdire şayandır. Bu mücadelenin devamını bekliyoruz, bu Türkiye'nin beka meselesidir....



ABD aynı anda hem Türkiye'yi idare etmekte hem de PKK/YPG'yi korumaktadır. Bu samimiyetsizliktir. ABD'nin Türkiye'yi meşgul ederek Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü var etme niyeti açıktır.



ABD'nin İran'a başlattığı ambargo bu ülkeyi zora sokacaktır, bu süreçten Türkiye'yi muaf tutmasına diyecek bir şeyimiz yoktur... ABD'nin dürüstlüğün çizgisinden saplmaması hem kendisinin hem de Türkiye'nin iyiliğinedir. Terörle masa kurulmaz, aman diyerek tavizler vermekle akan kan durmaz. Terörün bitişi konuşmakla olmaz. Teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir, buna kimse cüret edemez. Hepimiz Türk milletiyiz.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER



Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedelleri olacağını çok iyi bilmelidirler. Türkiye'yi dışlayarak Ege ve Akdeniz'de hakimiyet kurulamaz. Tehditvari bir dille konuşulması meşru haklarımızı gölgeleyemez. Olgun tavrımızı ürkeklik görmesinler. Türk milleti korsanlıkların başını ezecek iradeye hala sahiptir.



TÜRK, TÜRÇÜLÜK VE ANDIMIZ



Bitmiş tartışmaları yeniden alevlendirmek kimseye fayda sağlamayacaktır. Son günlerde televizyonlarda ve gazete köşelerinde Türklük konuşuluyor. Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Nedir meseleniz, nereye ulaşmaktır hedefiniz. Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar söyleyin bize asıl siz kimsiniz. Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz ancak Türk milleitini tartışmak, düşmana koz vermek emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir milliyetçi, ülkücü buna razı olmaz. Onu bunu bilmeyiz, işimize bakarız... Sözde aydınlar, içimize sızmış yabancı hayranlarıdır.



Türklükte ırk arayan, Türkçülüğü ırkçılıkla aynı gösteren kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır... Yüreğimiz Türk milleti için atıyor, gönlümüz aziz şehitlerimizle yanıyor. Biz Türklüğümüzle övünürüz çünkü Türk oğlu Türküz. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz. Türkçülük ırkçılık değildir, andımızın okunmasını istemek ezanımzın Türkçe okunmasına çanak tutmak değildir... Türküm, doğruyum, çalışkanım demekten yorulmayız..."

