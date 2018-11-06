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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabiata bakış açımızı düzeltmezsek dünya yaşanılır olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır." dedi.

Siyaset / 06 Kasım 2018 Salı 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tabiata bakış açımızı düzeltmezsek dünya yaşanılır olmaz
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Haydar Aliyev Ormanı'nda düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programında yaptığı konuşmada, "Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideridir ve orman alanını artıran nadir ülkelerden biridir." diyen Erdoğan, "16 yılda 4 milyar 70 milyon adet fidan diktik, bu rakamı 7 milyara çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, çevre bilinci kazandıracak çalışmalara öncelik veriyoruz." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veriyoruz. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye'ye sadece fidan dikerek ulaşamayız."

Haydar AliyevCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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