Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 29 Ekim cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
''3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimlerinde yüzde 34,3 oranında bir oy aldık. 28 Mart 2004 mahalli idareler seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 46 oy oranı elde ettik. Çıkıyor atıyor 'öğretmenler açıkta' dünyadan haberi yok. Millet bu gerçekleri görüyor. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum sizlere havadan sudan konuşmuyorum.
Bazı öğrencilerimiz illa da burs diyor evladım illa da burs yok. Sen krediye müracaat etsen faiz uygulaması yok. İster bursa ister krediye müracaat et ama et. İnanın Bay Kemal'e bunları sorun bilmez.
Bu Bay Kemal'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar SSK'nın genel müdürüydü. Her şeyden önce sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur.
''BİZ DAMDAN DÜŞTÜK BAY KEMAL''
Bir trafik kazası geçirdim Bolu Dağı'nda garibim Osman'ın eline ilaç şisesi verildi o tutuyor serumu biz 4 kişi minibüsün içinde yatıyoruz. Sigortalı mısın emekli misin diyor soruyor komada. Bay Kemal'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal.
''ŞİMDİ ŞEHİR HASTANELERİ GELİYOR''
Şimdi şehir hastanaleri geliyor. Şu ana kadar Yozgat Isparta Mersin Adana Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizde sağlık hizmetinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.
''EMNİYET KONUSU ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA''
İnşa ettiğimiz 224 adalet sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun hale getirdik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında yer almaya devam ediyor. Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır.
''HEPSİNİ TEPELEDİK TEPELİYORUZ TEPELEYECEĞİZ''
Karanlık güçlerin beslediği büyüttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik tepeliyoruz tepeleyeceğiz. Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ'den 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını hükümlü olarak cezalarını çekiyor. DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur.
''HAVALİMANLARIMIZIN SAYISINI 30 İLAVE İLE 56'YA ÇIKARDIK''
Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?
''BAY KEMAL KISKANSAN DA PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ''
Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: DEVLET NEDİR DEVLET ADAMI OLMAK NEDİR BUNLARI UNUTTUN
Beyefendi Cumhuriyeti Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır Ankara dışında yapılamaz diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir devlet adamı olmak nedir sen bunları unuttun bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı orada yaptık 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. Nasibin yok nasibin. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te bunu sıfırladık. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize.
ET FİYATLARI AÇIKLAMASI: GEREKİRSE İTHALE GİDER PİYASAYI BALANSE EDERİZ
Kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. (Et fiyatları) Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz. Vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlıyız.
''BİZİM KARŞIMIZA DA ÇIKA ÇIKA CHP VE ONUN BAŞINDAKİ BİR AVANE ÇIKTI''
Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarla herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum.''