Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 29 Ekim cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bu Bay Kemal'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar SSK'nın genel müdürüydü. Her şeyden önce sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur.Bir trafik kazası geçirdim Bolu Dağı'nda garibim Osman'ın eline ilaç şisesi verildi o tutuyor serumu biz 4 kişi minibüsün içinde yatıyoruz. Sigortalı mısın emekli misin diyor soruyor komada. Bay Kemal'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal.Şimdi şehir hastanaleri geliyor. Şu ana kadar Yozgat Isparta Mersin Adana Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Toplamda 44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastanelerimizde sağlık hizmetinde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.İnşa ettiğimiz 224 adalet sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun hale getirdik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında yer almaya devam ediyor. Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır.Karanlık güçlerin beslediği büyüttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik tepeliyoruz tepeleyeceğiz. Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ'den 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını hükümlü olarak cezalarını çekiyor. DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur.Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre.Beyefendi Cumhuriyeti Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır Ankara dışında yapılamaz diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir devlet adamı olmak nedir sen bunları unuttun bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı orada yaptık 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. Nasibin yok nasibin. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te bunu sıfırladık. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize.Kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. (Et fiyatları) Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz. Vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlıyız.Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarla herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum.''