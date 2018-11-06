USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti.

Güncel / 06 Kasım 2018 Salı 15:34
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!
Video için tıklayın

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 'Ezan Türkçe okunmalı' diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, 'sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman' diyerek tepki gösterdi.

CHP'Lİ YILMAZ'A KAPAK GİBİ YANIT

Ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan CHP'li Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt adeta ders verdi. Arapça ezandan rahatsız olan Öztürk Yılmaz'a Ezan'ı CHP döneminde zorla Türkçe okutulduğunu hatırlatan Öğüt'e verecek cevap bulamayan Öztürk Yılmaz, hakaretler savurup Selman Öğüt'ü yalakalıkla suçladı.

'SENSİN ÖSO'YA 'TERÖRİST' DİYEN'

Programdan gergin anların yaşanmasına sebep olan bu sözlere Selman Öğüt, 'sensin yalaka ÖSO'ya terörist diyen de sensin' diyerek çok sert çıktı ve Öztürk Yılmaz'ı özür dilemeye davet etti.

MilletvekiliTürkçe EzanÖztürk YılmazSkandalHabertürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı