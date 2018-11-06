USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Cadılar Bayramı gösterisinde kan donduran ölüm!

Cadılar Bayramı için idam gösterisi yapmak isteyen Kazak asıllı bir dublör Kassym Zhumaguzhin, kendini ipe astı ve boğularak can verdi.

Dünya / 06 Kasım 2018 Salı 00:14
Cadılar Bayramı gösterisinde kan donduran ölüm!

Cehennem Melekleri 2 filminde rol alan Kazak asıllı bir dublör Kassym Zhumaguzhin geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da bir gece kulübünde Cadılar Bayramı partisine katıldı. Kazak dublör, gece kulübünde Cadılar Bayramı temalı idam gösteri yapmak için hazırlandı. Sahne performansı için mumya kılığına giren Kassym Zhumaguzhin, kendisini boynundan yerden 3 metre yukarıda bir ipe bağladı. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi.

34 yaşındaki zavallı adam boğulmaya ve can çekişmeye başladı.

Bu sırada Cadılar Bayramı performansını izleyen kişiler, dublörün can cekiştiği anları gösterinin bir parçası olarak düşündü. Dublör kısa sürede bilincini kaybetti, kalp krizi geçirdi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Dublörün yaşamını yitirdiği ancak performans sonunda yere indirilmesiyle anlaşıldı. Yetkililer gösterinin 15 dakika sürdüğünü ve dublörün gösteri sırasında özel ekipmanlar giydiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cadılar BayramıKalp KriziKazakistanMumya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı