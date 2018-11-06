Cadılar Bayramı gösterisinde kan donduran ölüm!

Cehennem Melekleri 2 filminde rol alan Kazak asıllı bir dublör Kassym Zhumaguzhin geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da bir gece kulübünde Cadılar Bayramı partisine katıldı. Kazak dublör, gece kulübünde Cadılar Bayramı temalı idam gösteri yapmak için hazırlandı. Sahne performansı için mumya kılığına giren Kassym Zhumaguzhin, kendisini boynundan yerden 3 metre yukarıda bir ipe bağladı. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi.



34 yaşındaki zavallı adam boğulmaya ve can çekişmeye başladı.



Bu sırada Cadılar Bayramı performansını izleyen kişiler, dublörün can cekiştiği anları gösterinin bir parçası olarak düşündü. Dublör kısa sürede bilincini kaybetti, kalp krizi geçirdi ve olay yerinde hayatını kaybetti.



Dublörün yaşamını yitirdiği ancak performans sonunda yere indirilmesiyle anlaşıldı. Yetkililer gösterinin 15 dakika sürdüğünü ve dublörün gösteri sırasında özel ekipmanlar giydiğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.