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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

3. Sayfa / 06 Kasım 2018 Salı 08:59
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
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Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Bursa kent merkezi ile İstanbul'daki 20 adrese 2 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenlenmişti. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeği 'Rona'nın da katıldığı operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 28 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak : AA

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