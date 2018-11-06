Başkentte PKK adına haraç toplayan örgüte operasyon

Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kasım B.'nin liderliğindeki suç örgütünün, Ulus bölgesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç topladığı tespit edildi. Örgütle bağlantılı 25 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri Altındağ, Çankaya ve Keçiören'de 35 adrese şafak vakti baskın düzenledi.



ELEBAŞI EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 60 ekipten oluşan 300 polis, eş zamanlı olarak şüphelilerin ev ve iş yerlerine girdi. Ele başlarına yönelik operasyonda, Keçiören'in Ufuktepe Mahallesi'ndeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı. Altındağ ve Çankaya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda ise farklı suçlara karışan 18 kişi daha gözaltına alındı. Ulus'taki Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve çok miktarda para ele geçirildi.



PKK/KCK İMZALI HARAÇ NOTLARI ELE GEÇİRİLDİ



Suç örgütüne mensup çok sayıda kişinin akrabalık bağının bulunduğu, eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnafı cebir, baskı ve tehditle sindirerek silah zoruyla haraç aldığı ifade edildi. Zanlıların, tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdiği tespitinde de bulunuldu. Gözaltına alınan 21 kişi işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.