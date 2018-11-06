ABD, üç teröristin başına ödül koydu

Son dakika gelen bilgiye göre, ABD, PKK'lı 3 teröristin başına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi.



ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında terörist Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.







Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.

