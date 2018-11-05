Suudilerin gözaltındaki prenslere işkence yaptığı iddia edildi!

Suudi Arabistan'da başlatılan ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yönettiği 'yolsuzluk operasyonu'nda en az 11 prens ve onlarca iş adamı ve hükümet yetkilisi olmak üzere 208 kişi gözaltına alınmıştı.



Üst düzey yetkililerden bazılarının gözaltılar esnasında işkence gördüğü belirtilmiş, işkence gördüğü belirtilen bazı üst düzey yetkililerin bir süre hastanede tedavi gördüğü iddia edilirken bazı üst düzey yetkililerin banka hesaplarının detaylarını açıklamak için şiddete maruz kaldığı belirtilmişti.



100 MİLYAR DOLAR KÖTÜYE KULLANILDI



Suudi Arabistan Başsavcısı, son yıllarda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla 100 milyar doların kötüye kullanıldığı söylemişti.



Başsavcı Şeyp Suud el Muceb, 'Bu suçtaki kanıtlar çok güçlü' derken, ülkedeki normal ticari faaliyetlerin operasyonlardan etkilenmediğini ve sadece kişisel banka hesaplarının dondurulduğunu vurgulamıştı.



İnsan Hakları İzleme Örgütü de, raporunda gözaltına alınan 17 prens, işadamının fiziki suistimalden tedavi edildiklerini belirtmişti.



ilk gözaltı olaylarının ilk günlerine gözaltına alınanlara fiziki işkence uygulandığı, bir önceki Kral Abdullah'ın oğlunun baş yardımcısı Tümgeneral Ali Kahtani'nin ölümüne dikkat çekildiği, Prens Turki bin Abullah bin Abdullah bin Abdülaziz hakkında bilgi almak işin kendisine işkence uygulandığı belirtilmiş, raporda, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan işadamı Prens El-Velid bin Talal'ın milyarlarca servetine el koymak için baskı yapıldığına vurgu yapılmıştı. Yetkililer ölüm nedenine dair aileye herhangi bir açıklama yapmadı. Riyad işkence iddialarını da reddetti.



PARALI ASKERLER TARAFINDAN İŞKENCE İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ



Suudi Arabistan'da yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alınan prenslere, Amerikan özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerler tarafından işkence yapıldığı iddia edilmiş, paralı askerlerin, gözaltına alınan prensleri sorguladığı, dövdüğü, ayaklarından astığı, tokat atıp, aşağılayarak küçük düşürdükleri, bu prenslerin arasında Bodrum tatili sırasında neredeyse bir servet harcayan Suudi Prens Talal'ın da olduğu öne sürülmüştü.



'SERBEST KALMAK İÇİN PARA VERDİM'



Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan bin Talal'ın serbest bırakılması için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ettiği iddia edilmiş, serbest bırakılmasından hemen önce hükümet lehine varlıklarından vazgeçmeden Kingdom Holding'in kontrolünde kalmasını umduğunu aktarmıştı. Bloomberg TV'ye konuşan prens, serbest kalmak için hükümet ile bir anlaşma yaptığını itiraf etmişti.

