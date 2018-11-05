Oğullarından açıklama geldi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, ABD merkezli CNN televizyonuna mülakat verdi. Salah ve Abdullah Kaşıkçı, babalarının cesedini defnetmek istediklerini söyledi.
Kaşıkçı kardeşler, babalarını Medine-i Münevvere'deki Cennet'ül Baki Mezarlığına defnetmek istediklerini ve bunun için Suudi yetkililerle konuştuklarını söyledi.
Babalarını cesur, cömert ve yağız olarak nitelendirilen Abdullah Kaşıkçı, “Umarız olanlar acısız veya hızlı gerçekleşmiştir” dedi.
“BABAMIZ MUHALİF DEĞİLDİ”
Babalarının Müslüman Kardeşler'e sempati beslediği iddiaları hakkında konuşan Abdullah, “İnsanlar yeterince araştırma yapmıyor, babamın yazılarını okuyup irdelemiyorlar. Bir etiket yapıştırmak daha kolay geliyor” diye konuştu.
Babalarının ülkelerini çok sevdiğini ve geleceği için umutlu olduğunu söyleyen Salah, “Babam muhalif değildi, monarşinin ülkeyi birlikte tutan bir değer olduğuna inanıyordu” ifadelerini kullandı.
“ÖLÜMÜ ŞAHSİ SİYASETE ALET EDİLİYOR”
Babalarının hakkında söylenen yalanlardan dolayı sıkıntı çektiklerini söyleyen Kaşıkçı kardeşler, babalarının ılımlı bir insan olduğunu hatırlatarak, birçok kişinin bu ölümü şahsi siyasi çıkarlar için kullandıklarını ifade etti.
“Kamuoyu önemlidir ancak bizim korkumuz olayın aşırı siyasileştirilmesi. İnsanlar, bizi gerçeklerden uzaklaştıracak analizler yapıyorlar” diyen Salah Kaşıkçı, insanların kendi siyasi çıkarları için babalarının adını kullanmalarına tamamen karşı olduklarını söyledi.
Kaynak : İHA
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