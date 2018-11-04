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Melih Gökçek'ten dikkat çeken tweetler

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır." dedi.

Siyaset / 04 Kasım 2018 Pazar 23:13
Melih Gökçek'ten dikkat çeken tweetler

Melih Gökçek, kendi adına Ankara'da anket yaptırdığı iddialarıyla ilgili, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Gökçek, söz konusu anket iddialarını sert bir dille yalanladı.

ANKET İDDİALARINI YALANLADI

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddialarını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'e çok sert yanıt verdi.

Gökçek, iddialara ilişkin, 'Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine... İnşallah Cumhur İttifakı yerelde devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek.' ifadelerini kullandı.

'YETER Kİ CUMHUR İTTİFAKI OLSUN'

Yerel seçimlere AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte girmesi gerektiğini savunan Gökçek, 'Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır.' diye konuştu.




Melih GökçekSaygı ÖztürkMilliyetçi Hareket PartisiSüleyman SoyluMehmet Özhaseki


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