Her satırı ayrı bir rezalet!

İstanbul'da müteahhit A.A.H., ülkesi Irak'ta tanıştığı 28 yaşındaki Roa W. ile 3 yıl sevgili olarak yaşadı. Iraklı müteahhit kız arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak iddiaya göre Roa W. 'Ayrılmam' diyerek tepki gösterdi.



KOCASI DA PARA İSTEDİ

Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında ayrılığı kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları görüntüler bulunduğunu öne sürdü. 'İstediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim' dediği iddia edilen kadın iş adamından 50 bin dolar para aldı. Roa W.'nin kocası da işadamını arayarak 40 bin dolar daha vermemesi halinde görüntüleri internete yayacağını söyledi. İkili daha sonra iş adamından 1 milyon dolar daha istedi. A.A.H, Roa W.'nin İstanbul'da olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu. Roa W. ve eşi Abdülkerim C. Marmaris'te bir otelde gözaltına alındı. Mahkeme sanıklara ayrı ayrı 3'er yıl 9 ay hapis cezası verdi.





