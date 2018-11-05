Düz dünyayı kanıtlamak için 1milyon lira

Adana'da kurulan Düz Dünya Derneğinin başkanı Doğukan Özkan geçtiğimiz aylarda da yapmış olduğu etkinliklerle adından sıkca sözettirmişti. En son NASA'nın Van Gölü ile yaptığı hatalarını düzelttirdi. Daha öncesinde ise dünyanın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin Türk Lirası vereceğini beyan etmişti. Şimdi ise vermeyi planladığı ödül: 'Acaba gerçekten dünya düz mü?' diyerek herkesi düşündürecek nitelikte. Özkan, şimdi ise dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için 1 milyon Türk lirası vereceğini söyledi.







Özkan bu kez de 'Antarktika Kıtası'nın gerçekte olmadığını iddia ediyor ve Antarktika Kıtasının uzaydan çekilmiş gerçek bir fotoğrafını istiyor. Her kim bu fotoğrafı Düz Dünya Derneğine iletirse dernek başkanı Doğukan Özkan tarafından 1 milyon lira ödül alacak. Özkan, bu etkinlikle ilgili resmi olarak karar alındığını ve gerekli detayları karar defterinde belirttiğini söyledi.







Özkan ayrıca Sayın Cumhurbaşkanına seslenerek yakın bir gelecekte Antartika'ya gidecek olan ekipte yer almak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel