USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Düz dünyayı kanıtlamak için 1milyon lira

Adana'da kurulan Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için 1 milyon Türk lirası vereceğini söyledi.

Yaşam / 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:49
Düz dünyayı kanıtlamak için 1milyon lira
Video için tıklayın

Adana'da kurulan Düz Dünya Derneğinin başkanı Doğukan Özkan geçtiğimiz aylarda da yapmış olduğu etkinliklerle adından sıkca sözettirmişti. En son NASA'nın Van Gölü ile yaptığı hatalarını düzelttirdi. Daha öncesinde ise dünyanın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin Türk Lirası vereceğini beyan etmişti. Şimdi ise vermeyi planladığı ödül: 'Acaba gerçekten dünya düz mü?' diyerek herkesi düşündürecek nitelikte. Özkan, şimdi ise dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için 1 milyon Türk lirası vereceğini söyledi.



Özkan bu kez de 'Antarktika Kıtası'nın gerçekte olmadığını iddia ediyor ve Antarktika Kıtasının uzaydan çekilmiş gerçek bir fotoğrafını istiyor. Her kim bu fotoğrafı Düz Dünya Derneğine iletirse dernek başkanı Doğukan Özkan tarafından 1 milyon lira ödül alacak. Özkan, bu etkinlikle ilgili resmi olarak karar alındığını ve gerekli detayları karar defterinde belirttiğini söyledi.



Özkan ayrıca Sayın Cumhurbaşkanına seslenerek yakın bir gelecekte Antartika'ya gidecek olan ekipte yer almak istediğini de sözlerine ekledi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

AntarktikaTürk LirasıDernek BaşkanıDoğukan ÖzkanVan Gölü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı