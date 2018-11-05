Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı paylaştı! Arabayı durdurup...

Küçükçekmece’deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşlar sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'ın paylaştığı videoda kadın vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya' diyerek dua etti.



HASTANEDE AMELİYAT OLUP GELMİŞ



Hastanede göz ameliyatı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen başka bir kadın vatandaş ''Çok temiz, çok teşekkür ederiz. Mükemmel, mükemmel..." diye konuştu.