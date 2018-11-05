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Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması...

Binali Yıldırım yerel seçimlerde adaylık iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Yıldırım "Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam" dedi.

Siyaset / 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına ilişkin konuştu...

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Binali Yıldırım “Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz” dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih ÇekirgeBelediye BaşkanlığıBinali Yıldırım


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