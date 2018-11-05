Beyaz TV sunucusundan ağır hakaret

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 24'üncü yaş gününü yakın dostlarına verdiği yemekle kutladı. Kerimcan, partinin ilerleyen saatlerinde Gülşah Saraçoğlu'nun ayakkabısından içki içti. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya o görüntülere sert tepki gösterdi.



TOPUKLU AYAKKABISINDAN İÇKİ İÇTİ



Partiye damga vuran bir başka olayda Durmaz'ın ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun topuklu ayakkabısına döktüğü içkiyi içmesi oldu.



'AYAĞININ SUYUNU BİLE İÇERİM'



Ayakkabıdan içki içmesi yetmezmiş gibi Durmaz, Saraçoğlu'na 'Senin ayağının yıkayıp suyunu içerim' dedi. Durmaz o anları sosyal medya hesabından paylaştı









Bu görüntüler Beyaz TV ekranlarında Uyan Türkiyem programını sunan Tahir Sarıkaya'yı çıldırttı.



'Allah kimseyi sonradan görme yapmasın' diyerek tepki gösteren Sarıkaya, 'Kesinlikle Kerimcan'ın homofobik olmasında değilim. Bu kerimcan denen vatandaşın saçma sapan görüntüleri var. Sonradan görmelerin ucuz zenginliklerin gösterdikleri bir parti. Umarım memlekette bu ucuz hayatlara özenen yoktur' ifadelerini kullandı. Sarıkaya şöyle devam etti:



'TÜRKİYE BU DEĞİL'



'Bu parti yüksek gelirli düşük IQ'lu insanların toplandığı bir partidir. Türkiye'nin en sevimsiz insanları orada toplanmış. Yetmezmiş gibi Gülşah Saraçoğlu denen kadnı 'senin ayağını yıkayıp suyunu içerim' diyor. Bu kadar da olmaz. Türkiye'deki Türk kadınlar 'ben Kerimcanın konserine gideceğim' diyen kadınlar hiç utanmıyor musunuz? Ben bir insan olarak şu Kerimcan denen adamdam utanıyorum. Türkiye bu değil.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel