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Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Güncel / 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:23
Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7

Kayseri Üniversitesi 8

Konya Teknik Üniversitesi 8

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7

Samsun Üniversitesi 8

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7

Tarsus Üniversitesi 7

Trabzon Üniversitesi 8


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