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Bardaki kavgada kan aktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde barda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 04 Kasım 2018 Pazar 22:36
Bardaki kavgada kan aktı
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Alınan bilgiye göre, Çakmak Caddesi'ndeki bara gelen kişiler ile işletmeci ve çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sırasında barda fenalaşan kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Kavgayı haber alarak bara gelen kadın, gözyaşları içinde yaralılar arasında oğlunu aradı ancak bulamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Öte yandan, kavganın haraç isteme yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Kaynak : AA

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112 Acil Servis


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