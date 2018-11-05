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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, "Kasım ve Aralık'ta fiyatlama normalleşecek. Trend gayet olumlu, yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız bir noktadayız" dedi.

Ekonomi / 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:55
Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak soruları yanıtladı. Bakan Albayrak bugün Türkiye saatiyle 08.00'de başlayan ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Albayrak; "Türkiye'nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak olan listede bize Türkiye'nin muaf olduğu yönünde bilgi geldi. Önümüze bakacağız" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Enflasyon hakkında: Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten.Eylül'de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalayacağımızı görüyoruz.

EnflasyonMaliye BakanıİranTürkiyeBerat Albayrak


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