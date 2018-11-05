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Ahmet Hakan, AK Parti ile CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını yazdı

Bugünkü yazısında 2019 yerel seçimlerini kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 'Atalım fava, bekleyelim bakalım' diyerek AK Parti ile CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını duyurdu.

Siyaset / 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:52
Ahmet Hakan, AK Parti ile CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını yazdı

Yerel seçim heyecanı başladı... Peki partiler hangi adaylarla seçmenin önüne çıkacak? Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinden merak edilen isimleri okuyucuları ile paylaştı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:
Yerel seçime kadar...Öyle olacak, böyle olacak, çok tantana çıkacak, çok isim ortaya atılacak, çok spekülasyon yapılacak falan ama...

Galiba sonunda ama en sonunda şöyle bir tablo çıkacak:

İstanbul'da...

AK PARTİ: Binali Yıldırım ya da Numan Kurtulmuş ile yarışa katılacak...

CHP: Muharrem İnce ile yarışa katılacak.

Ankara'da...

AK PARTİ: Süleyman Soylu ile yarışa girecek...

CHP: Mansur Yavaş ile yarışa girecek.

Atalım fava, bekleyelim bakalım. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mansur YavaşNuman KurtulmuşBinali YıldırımMuharrem İnceSüleyman Soylu


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