USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Adnan Oktar bombası!

Adnan Oktar yapılanmasında itirafçı olan örgütün finans sorumlusu, Dubai ve Hong Kong’a uzanan milyonlarca dolarlık soygunu gözler önüne serdi.

3. Sayfa / 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Adnan Oktar bombası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye'den Dubai ve Hong Kong'a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

İşte o ifade:

Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kâr vereceğiz vaadiyle ev ve arsalarının alınarak bir iki ay kâr payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır.

40 MİLYON TL GELİR

2006-2017 yılları arasında toplamda 11 şirket 32 kişilik ortaklık ve farklı şirket kurulumlarıyla alakalı yurtiçi ve yurtdışı bizzat resmi olarak dâhil olduğum ve dışarıdan yürüttüğüm, toplamda ortalama 30 milyonluk TL'lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar'ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Gümrüğe getirdiğim dört konteyner kumaşı, gümrük açıkları olan, konşimentosu olmayan mal çekimiyle Çin'deki tekstil ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırarak offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti vergi zararına da uğratarak 2,2 milyon dolar dolandırıcılık yaptık.

KUZEY IRAK'TAN 5 MiLYON TL

Kuzey Irak Erbil'de Marin Lolijstik adı altında Yasemin Mert üzerine kurduğum şirketle lojistik, dış ticaret faaliyetleri yaptım. Şirketi güvenilir hale getirip ticaret yaptığım şirketleri Adnan Oktar'ın emriyle belirli bir zaman içinde toplamda 5 milyon TL dolandırdık.

ŞİRKETLERİ BOŞALTMIŞLAR

Oktar'ın emriyle Dubai'de faaliyet gösteren Pegasus İnşaat Dubai şirketi kuruldu. Orada serbest bölgede kapı üretim firması olarak faaliyet gösteriyordu. Oktar, Dubai'deki firmanın batırılması ve serbest bölgedeki makinaları kaçırılıp Türkiye'ye getirilmesi ve burada satılıp parasının örgüte aktarılması talimatını verdi. Sonra Dubai'de bulunan şirketin içini boşaltarak elde edilen geliri Hong Kong'daki şirkete aktardık. Hong Kong'dan 500 bin dolarlık geliri taşıdık.

CumhuriyetAdnan Oktar2 Milyon DolarDolandırıcılıkDış Ticaret


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı