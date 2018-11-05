50 İran bankası ve 700'den fazla İranlı yaptırım listesinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yaptırımlarla ilgili açıklama yapıyor.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye olduğunu da söyledi.



ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.



Pompeo, İran'la yeni bir anlaşma yapmayı umduklarını dı belirtti.



ABD, 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı.



İran Hazine Bakanı Mnuchin, 'İranlı yetkililer teröre olan desteği durdurmalı' dedi.



8 ÜLKEYE 6 AY SÜRE



ABD petrol ithalatı konusunda 8 ülkeye 6 ay süreyle muafiyet tanıyacak. Söz konusu ülkeler bu süre içerisinde İran'la petrol ticaretlerin en alt seviyeye indirmeye çalışacak. Altı ay sonra durum yeniden gözden geçirilecek.

