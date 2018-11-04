4. kattan inmeye çalışırken...

İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4.katında ikamet eden Didem K. (42) evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı. Didem K.’nin balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu esnada kadın dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Hayatını kaybeden Didem K.’nin bir fabrikada İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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