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Zehirlenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul Bahçelievler’de bulunan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan öğrenciler, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan 17 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2018 Cumartesi 20:10
Zehirlenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesine ait yurtta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği yiyen öğrenciler, yaklaşık bir saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yurt yönetimine gitti. Yurt yönetimi öğrencilerin durumunu 112 Acil Servise bildirdi. Okul yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 17 öğrenci, ambulanslarla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde yapılan ilk tetkik ve tahlillerin ardından öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Bazı öğrencilerin hastanede tedavisi sürdüğü sırada kustuğu görüldü.

Bazı öğrenciler gece boyu gözetim altında tutulurken bazıları ise, serum tedavisinin ardından gecenin geç saatlerinde taburcu edildi.

Yaşanan zehirlenme olayına ilişkin, incelenmek üzere ekiplerin numune aldığı belirtildi. Kaynak : İHA

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