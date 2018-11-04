Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi önce uluslararası sularda bir süre seyretti. Daha sonra da sonra Kuşadası'nın Kadınlar Denizi açıklarında Türk karasularına da girerek seyrine devam etti. Yunan askeri araştırma gemisinin Türk karasularına girdiği anın koordinatları radarla tespit edildi.







Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan askeri araştırma gemisi Türk karasularından çıkarak tekrar uluslararası karasulara girdi.



Yapılan araştırmada söz konusu Yunan askeri araştırma gemisinin 12 mil ile ilgili polemiklerin ardından Sisam Adası'nda konuşlandırıldığı ve o günden beri bölgede olduğu öğrenildi.







Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.