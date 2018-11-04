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Sicilya'da felaket: 10 ölü!

İtalya İtfaiyesi, Sicilya'daki su baskınlarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dünya / 04 Kasım 2018 Pazar 11:12
Sicilya'da felaket: 10 ölü!

İtalya İtfaiyesi, Sicilya'da ani gelişen su baskınlarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Palermo civarındaki sellerde ölenlerden dokuzunun aynı aileden olduğu belirtildi.

Casteldaccia'da yaşanan faciadan, küçük bir dere taşınca; 1, 3 ve 15 yaşlarında üç çocuğun da aralarında olduğu dokuz kişi öldü.

Başka bir yerde bir adam otomobilinde ölü bulunurken, iki kişi de kayıp.

İki gün önce pazar gününden bu yana İtalya'da fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısının 18'e çıktığı açıklanmıştı. Bölgede on binlerce kişiye elektrik sağlanamadığı ifade edilmişti.

Sicilyaİtalya


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