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Şanlıurfa'da boğazına çekirdek kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 04 Kasım 2018 Pazar 10:16
Şanlıurfa'da boğazına çekirdek kaçan çocuk öldü

Merkez Haliliye ilçesinin kırsalda bulunan Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Merve Yeşil, ailesinin fark etmediği esnada evde bulduğu ay çekirdeğini yemek istedi.

Nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Yeşil, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük kız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeşil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak : AA

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YeşilköyŞanlıurfaAdli Tıp Kurumu


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