USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

İstanbulluları korkutan görüntü

İstanbul'da üzerine monte edilen maket uçaksavarla trafikte ilerlerken görüntülenen cipin sürücüsü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

3. Sayfa / 04 Kasım 2018 Pazar 19:52
İstanbulluları korkutan görüntü
Video için tıklayın

İstanbul'da üzerine maket uçaksavar monte edilen cip trafikten men edilirken, gözaltına alınan sürücüsü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte üzerine uçaksavar görünümlü bir maket monte edilmiş halde ilerlerken görüntülenen 34 KYM 30 plakalı cipi durdurdu.




Sürücü Murat T'ye seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve araç üzerinde izinsiz teknik değişiklik maddelerinden ceza kesildi. Aracı trafikten men eden ekipler, sürücü Murat T'yi gözaltına aldı.

Kadıköy Polis Merkezi'ne götürülen Murat T, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çekici vasıtasıyla polis merkezinin bahçesine getirilen ve trafikten men edilen maket uçaksavar monte edilen cip otoparka çekildi.



- 'Milli servet çöpe gitmesin diye cipleri hayata döndürüyoruz'

Murat T, polis merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın, fuar ve özel günlerde sergilenmek amacıyla tasarlandığını söyledi.

Aracın üzerindekilerin tamamının imitasyon, sadece cipin orijinal olduğu anlatan T, şu bilgileri verdi:

'Milli servet çöpe gitmesin diye cipleri hayata döndürüyoruz. Genelde fuarlarda, milli günlerde veya Zafer Bayramı gibi geçit törenlerinde bu tip askeri araçları kullanıyoruz çünkü halkımız askerini ve polisini seviyor. Biz de bunu tamamen orijinaline sadık kalarak yaptık. Dün de yetkili servisin daveti üzerine giderken bir şanssızlık yaşadık. Genelde fuar ve organizasyonlara çekiciyle götürüyorduk. Çekici problem olunca 'Yürüterek götürelim, programa geç kalmayalım.' diye düşündük. Rüzgarda da kılıf uçunca vatandaşların dikkatini çekti, konu buralara kadar geldi. Cip, hurdadan neler yapılabileceğini gösteriyor. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Maket, istek üzerine yapılıyor.'
Kaynak : AA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

İmitasyonEmniyet KemeriEmniyet MüdürlüğüPolis MerkeziCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı