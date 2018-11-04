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Havada korku dolu anlar! Kokpit camı çatladı

173 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi uçak, saatlerce havada daireler çizdikten sonra Rusya’nın Krasnoyarsk kentine iniş yaptı.

Dünya / 04 Kasım 2018 Pazar 12:54
Havada korku dolu anlar! Kokpit camı çatladı

NordStar şirketine ait Boeing 737 tipi uçak, içindeki 173 kişiyle birlikte sıkıntı yaşadı.

Novosibirsk'ten Sanya'ya doğru gitmek için havalanan uçağın kokpit camı çatladı.

Krasnoyarsk'un üstünde yaklaşık 3 saat daire çizen uçağın sonunda iniş yaptığı bildiriliyor.

Pilotun uçağı havada döndürerek yakıtı en uygun seviyeye indirmeye çalıştığı açıklandı.

İtfaiye araçları ve ambülanslar, havalimanına akın etti.

Boeing


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