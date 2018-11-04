Havada korku dolu anlar! Kokpit camı çatladı

NordStar şirketine ait Boeing 737 tipi uçak, içindeki 173 kişiyle birlikte sıkıntı yaşadı.



Novosibirsk'ten Sanya'ya doğru gitmek için havalanan uçağın kokpit camı çatladı.



Krasnoyarsk'un üstünde yaklaşık 3 saat daire çizen uçağın sonunda iniş yaptığı bildiriliyor.



Pilotun uçağı havada döndürerek yakıtı en uygun seviyeye indirmeye çalıştığı açıklandı.



İtfaiye araçları ve ambülanslar, havalimanına akın etti.