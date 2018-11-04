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DEAŞ PKK'ya saldırdı

suriye'de karşı karşıya gelen iki terör örgütü birbirine girdi. DEAŞ'ın PKK'ya saldırısı sonrası 50 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 04 Kasım 2018 Pazar 22:59
DEAŞ PKK'ya saldırdı

Suriye'nin Rakka şehrinde DEAŞ tarafından YPG/PKK'nın kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50'ye yükseldiği aktarıldı.

OLAY YERİNDEKİ KAOS SÜRÜYOR

Suriye'nin Rakka şehrinde DEAŞ, YPG/PKK güçlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Nur Caddesi'nde bulunan PYD/PKK'ya ait al-Noorst kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

İnsan HaklarıRakkaSaldırı


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