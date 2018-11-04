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Bedelli askerlik başvuruları bugün de alınacak

Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri bugün de mesai yapacak.

Güncel / 04 Kasım 2018 Pazar 10:25
Bedelli askerlik başvuruları bugün de alınacak

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular 4 Kasım Pazar günü de yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde pazar günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci 4 Kasım Pazar günü akşam tamamlanacak.

Hafta SonuBedelli AskerlikPazar Günü


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