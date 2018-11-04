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Atatürk Havalimanı'nda servis araçları çarpıştı: 9 yaralı

Havalimanı apronunda meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 04 Kasım 2018 Pazar 14:00
Atatürk Havalimanı'nda servis araçları çarpıştı: 9 yaralı
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Atatürk Havalimanı apronunda iki servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içinde sadece sürücüsü bulunan bir servis aracıyla temizlik firması çalışanlarını taşıyan minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmazken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak : AA

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