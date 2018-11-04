USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

ABD resmen açıkladı! Türkiye için ilk muafiyet geldi...

ABD, Azerbaycan'ın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak projelerde, İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verdi.

Dünya / 04 Kasım 2018 Pazar 10:37
ABD resmen açıkladı! Türkiye için ilk muafiyet geldi...

ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım pazartesi günü başlayacak yaptırımlarında Türkiye için ilk muafiyet resmen açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şahdeniz havzasındaki doğal gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya taşıyacak projelerde İranlı şirketlerle iş yapılmasına izin verildi.

Açıklamada bu muafiyetin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak ve Rusya ile İran hükümetlerinden enerji alanında bağımsız strateji izlemelerine yardımcı olmak amacıyla tanındığı belirtildi.

Bakanlık yaptırımlarla ilgili daha fazla detayın 5 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

İLK MÜJDEYİ BAKAN VERMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiye tanıyacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak cuma günü yaptığı açıklamada, 'Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı' açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'YA TAŞIYACAK

TPAO'nun yüzde 19 ortağı olduğu Azeri doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Şahdeniz 2 projesinden Türkiye'ye gaz akışı temmuz ayında başlamıştı. Şahdeniz 2'nin 16 milyar metreküp kapasitesi bulunuyor.

Hazine BakanlığıAzerbaycanFatih DönmezStratejiGaz Akışı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı