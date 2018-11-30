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Sokak ortasında kadına şiddet

İzmir’de çekildiği öğrenilen ve tepki çeken görüntülerde, bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından yumruklu, tekmeli şiddete uğradı.

3. Sayfa / 30 Kasım 2018 Cuma 13:14
Sokak ortasında kadına şiddet
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandığı iddia edilen ve kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, bir kadın ve bir erkek sokak ortasında tartışıyor. 


Görüntülerse, kadına şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Cep telefonu tarafından kaydedilen olayda, bir anda kadının önce boğazına saldıran adam, ardından da kadını tokatlamaya başlıyor. Saldırgan adam, daha sonrasında da kadını yumruklar ve tekmelerle darp ediyor.

Bu korkunç dayak olayı ise bir kadın tarafından sosyal medyada hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntüler tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı dayak atan adamın bulunmasını istedi.
Kaynak : İHA
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Kadına ŞiddetDayak


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