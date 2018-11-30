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Murat Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir." dedi.

Ekonomi / 30 Kasım 2018 Cuma 12:11
Murat Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, "Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir." dedi.

"İKTİSADİ FAALİYET YAVAŞLAMIŞTIR"

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Dış talep gücünü korurken, finansal koşullardaki sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle iktisadi faaliyet yavaşlamıştır." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN KADEMELİ OLARAK HEDEFLERE YAKINSAMASI BEKLENMEKTEDİR"

Çetinkaya, "Alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir." dedi.

Çetinkaya, "Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Murat ÇetinkayaCumhuriyetTürkiyeMerkez Bankası


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