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Mersin'de iğrenç olay! Öz kızını istismar etti

Mersin'de öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan A.I.'nın yargılanmasına devam edildi.

3. Sayfa / 30 Kasım 2018 Cuma 10:59
Mersin'de iğrenç olay! Öz kızını istismar etti

Mersin Kent merkezinde yaşayan evli ve 1'i kız 3 çocuk babası işsiz A.I.'nın (54)hakkında, 9 yaşındaki kızı E.I.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık A.I., eşi F.I., tanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada savunma yapan sanık A.I., 'Suçsuzum. Suçsuz yere tutuklu bulunuyorum. Mağdure benim kızımdır. Ben kızımı çok seviyorum. Böyle bir suç işlemedim. Tahliyemi talep ederim' dedi.

Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi. Kaynak : DHA

MersinTutuklu SanıkAğır Ceza Mahkemesi


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