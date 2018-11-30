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Marmara sallandı

Kandilli Rasathanesi, Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den hissedildi.

3. Sayfa / 30 Kasım 2018 Cuma 07:30
Marmara sallandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.36'da meydana gelen sarsıntı, Marmara bölgesinde ve İstanbul'da da hissedildi.

MARMARA SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.



14,15 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, depremin şiddeti 4,1. Depremin 14,15 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

"CAN VE MAL KAYBI OLMADI"

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.

7 ARTÇI DEPREM DAHA OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk olarak 4,3 olarak ölçtüğü depremin şiddetini 4 olarak revize etti. Öte yandan aynı bölgede büyüklüğü 1,5 ile 2,9 arasında ölçülen 7 artçı deprem daha meydana geldi.

DepremEsenköyJandarmaMuammer Erol


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