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İYİ Parti Sözcüsü: Akşener Mansur Yavaş'ın aday olmasını istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Mansur Yavaş'ın Ankara'dan aday olmasını istediği bildirildi.

Siyaset / 30 Kasım 2018 Cuma 17:26
İYİ Parti Sözcüsü: Akşener Mansur Yavaş'ın aday olmasını istedi

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın Ankara'dan aday olmasını istediğini söyledi.

DHA'ya yerel seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paçacı, 'Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını istedi. Tercihini bu yönde kullanmasını istedi' dedi.

CHP ile işbirliği görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Paçacı, 'Ankara konusu henüz masada olduğu için bugün için söylenecek fazla bir şey yok. Henüz netleşmediği için herhangi bir şey söyleyemiyoruz' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü açıklamasında şunları da kaydetti:

'İYİ Parti her seçim bölgesinde aday çıkarmak üzere çalışma başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyaret etti. Bir seçim işbirliği yapabileceğimizi ifade etti. Biz teklife açık olduğumuzu belirttik. Bu çerçevede CHP ve İYİ Parti'den birer arkadaşımız görüşmeye başladı, bu görüşmeler devam ediyor. Yapılacak işbirliği sonucuna göre 81 ilde aday çıkarma sonucu değişebilir. Görüşmelerde orta nokta bulunmaya çalışılıyor.

'TEK HEDEF KİTLEMİZ YOK'

Ankara ile ilgili kimin adayı olacak kimde kalacak o belirsiz. Ancak anlaşma yapıldıktan sonra aday profili ortaya çıkar. Teknik açıdan görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler birkaç güne kadar netleşmeye başlar. Sonra iki genel başkan son rötüşları yapar. Biz her görüşteki seçmenden oy alabilmek için çalışıyoruz, tek bir hedef kitlemiz yok.

'HDP OLURSA İYİ PARTİ OLMAZ'

HDP'nin girmesi söz konusu değildir. İYİ parti ile HDP bir araya gelemez. HDP'nin de böyle bir talebinin olduğunu sanmıyorum. HDP'nin içinde olduğu birliktelikte İYİ Parti olmaz.'

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