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Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı bölgelerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor..

Yaşam / 30 Kasım 2018 Cuma 09:03
Hava sıcaklıkları azalacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Düzce ve Karabük çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İçel çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadarı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, batı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 19

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 12 Kaynak : İHA

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