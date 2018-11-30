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Hastanede çatışma: 1 ölü 4 yaralı

Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 30 Kasım 2018 Cuma 22:19
Hastanede çatışma: 1 ölü 4 yaralı

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bülent Ç. gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

- Yaralılardan birinin durumu ağır

Olayın yaşandığı hastanenin başhekimi Dr. Şükrü Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.30 sıralarında hastanede tedavi olmak üzere gelen hastalar arasında kavga çıktığını belirterek, "Olayda 4 yaralımız var. Bir tanesi bizde ameliyat edildi, diğer 3'ü başka hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendik, diğer 3'ünün durumu iyi, tedavileri sürüyor." dedi.

Kaynak : AA

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