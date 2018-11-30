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FETÖ'nün polis mahrem sorumlularının eşleri adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli İstanbul’un da aralarında bulunduğu 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kadın adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 30 Kasım 2018 Cuma 10:18
FETÖ'nün polis mahrem sorumlularının eşleri adliyeye sevk edildi
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Konya ve Tokat'ta örgütün polis mahrem sorumlularının eşlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınların kocalarının polis mahrem sorumlusu oldukları ve daha önce gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin ev hanımı, FETÖ'yle iltisaklı kurumlarda çalışan personel ve öğretmen oldukları da kaydedildi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock ve Eagle kullandıkları iddia edilen şahısların Bank Asya katılım hesaplarının bulunduğu, FETÖ'yle iltisaklı dernek ve sendika üyelikleri olduğu tespit edildi. İl dışında yakalanan 2 kadın bulundukları illerdeki adliyelerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesine bağlanarak ifadelerinin alınmasının andından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 kadın ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Kaynak : İHA

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